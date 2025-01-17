Karşıyaka Belediyesi’nin genç müzisyenlere armağanı olan Çatı Bostanlı Kayıt Stüdyosu, sanatı destekleyen projeleriyle dikkat çekiyor. Ücretsiz hizmet veren stüdyoda, özellikle 16-25 yaş arası gençlerin aldığı kayıtların sayısı 1000’i aşarak müzik dünyasına yeni yetenekler kazandırıyor.

Bostanlı'da modern bir stüdyo

Sanat ve sanatçıyı destekleme misyonuyla hareket eden Karşıyaka Belediyesi, Çatı Bostanlı Kayıt Stüdyosu ile müzikle ilgilenen gençlere profesyonel bir platform sunuyor. Dünya standartlarındaki teknik cihazlar ve uzman ses mühendisleriyle hizmet veren stüdyo, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor.

Bu modern tesiste alınan kayıtlar, single formatında müzik piyasasına sunuluyor ve dijital platformlardan dinleyicilerle buluşuyor. Üstelik tüm bu hizmetler tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor.

Nasıl başvuru yapılır?

Çatı Bostanlı Stüdyosu’ndan yararlanmak isteyenler, catibostanlistudyo.com adresinden başvuru formunu doldurabiliyor. Başvurular, uzman ekip tarafından değerlendirilerek kayıt almaya uygun görülen adaylara randevu bilgileri e-posta yoluyla iletiliyor. 18 yaşından küçük başvuru sahipleri için ebeveyn onayı şart koşuluyor. Her yaştan müzik tutkunu, bu fırsattan faydalanabiliyor.

"Gençlerimizin müzik kariyerlerine katkı sağlıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gençlere ve sanata yönelik projelere verdikleri önemi şu sözlerle dile getirdi: “Sanatı desteklemek ve gençlerimizin müzik kariyerlerine katkı sağlamak bizim için bir gurur kaynağı. Çatı Bostanlı Stüdyosu, bu vizyonumuzun en somut örneklerinden biri. Burada alınan kayıtlar, genç müzisyenlerimizin profesyonel dünyaya adım atmasını kolaylaştırırken, Karşıyaka’yı sanatın ve müziğin başkenti yapma hedefimize de hizmet ediyor.”