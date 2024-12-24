Karşıyaka Belediyesi, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma hedefiyle üç önemli meslek odasıyla protokol imzaladı. Peyzaj Mimarları, Harita ve Kadastro Mühendisleri ile Jeoloji Mühendisleri Odası’na bağlı İzmir şubeleriyle yapılan anlaşmalar, Karşıyaka'nın daha sağlıklı ve modern bir kent yapısına kavuşmasına katkı sağlayacak.

Sağlıklı kentleşme için ilk adım atıldı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Peyzaj Mimarları Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Jeoloji Mühendisleri Odası’nın İzmir şubeleriyle yaptığı iş birliği protokollerinin, sağlıklı kentleşme ve yapılaşma alanında önemli bir adım olduğunu belirtti. Protokoller, her alanda mesleki denetim ve bilimsel standartlara uygun projeler geliştirilmesini sağlayacak.

Peyzaj projeleri denetlenecek, jeolojik etki değerlendirilecek

İlk olarak Peyzaj Mimarları Odası ile imzalanan protokole göre, Karşıyaka’da inşa edilecek yapılar için peyzaj projeleri oluşturulacak ve uygulama süreci yerinde denetlenecek. Bu adım, yeşil alan yönetiminin verimli bir şekilde yapılmasını sağlayarak ilçenin sağlıklı büyümesine katkıda bulunacak.

Jeoloji Mühendisleri Odası ile yapılan anlaşmayla ise doğa kaynaklı afetlerden korunmak için gerekli mühendislik hizmetlerinin yerinde ve bilimsel esaslara uygun şekilde sunulması sağlanacak.

Mülkiyet hakları korumada yeni adım

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile yapılan protokolle ise, ilçede yapılacak yeni inşaatların komşu parsellerle uyumlu olması ve mülkiyet haklarının korunması hedefleniyor. Bu sayede, tapu ve kadastro mevzuatlarına uygun projeler yürütülerek, tüm yapılar hukuki ve teknik anlamda güvence altına alınacak.

Karşıyaka'nın geleceği bilimle şekillenecek

Başkan Yıldız Ünsal, protokollerle sağlıklı kentleşme yolunda büyük bir adım atıldığını ve meslek odaları ile yapılan iş birliğinin, belediye hizmetlerini daha etkin hale getireceğini belirtti. "Hızla gelişen kentlerde, yeşil alanların ve doğa değerlerinin korunması, sağlıklı ve nitelikli yapılaşma için kritik öneme sahip. Bu protokoller sayesinde Karşıyaka'nın geleceği, bilimsel ve mesleki yetkinliklerle şekillenecek" dedi.

Ünsal, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Salih Yeşilbaş, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Tuğba Yıldırım ve Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Önalan’a teşekkür ederek, iş birliğinin Karşıyaka’ya değerli katkılar sunacağına inandığını belirtti. Bu sayede, kentleşme ve yapılaşma süreçleri daha sağlıklı ve verimli hale gelecek.