Karşıyaka Belediyesi, Karşıyaka halkına huzurlu bir kent yaratmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Yıldız Ünsal göreve gelmesiyle Karşıyaka halkının yüzünü güldürüyor.

Altyapı sorunları hız kesmeden onarılıyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, hafta sonu altyapı sorunlarını yerinde inceleyerek acil çözüm kararları aldı. Yoğun yağışlarda su baskını yaşanan Cumhuriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Ünsal, Ordu Bulvarı'ndaki yağmur suyu hattı projesinin acil olarak uygulamaya alınmasına karar verdi. Karşıyaka genelindeki yağmur suyu mazgal ve hatlarının temizliği ve Bostanlı Deresi'nde koku ve temizlik sorunlarına kalıcı çözümler için çalışmalar yürütülecek. Ünsal, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile iş birliği içinde en hızlı şekilde çözüm üreteceğimize inanıyoruz," dedi.



Bisiklet Tutkunları Dünya Bisiklet Günü'nü Kutladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve yüzlerce bisiklet tutkunu, Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen bisiklet turunda pedal çevirdi. Zühtü Işıl Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, 5 kilometrelik kent turu atarak Karşıyaka'nın güzel sokak ve caddelerinde özgürce bisiklet sürdüler.

Başkan Ünsal, Karşıyaka'nın bir bisiklet kenti olduğunu ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Hem sağlık hem de temiz çevre için bisiklet kullanımını özendirmeliyiz" dedi.

Karşıyaka Oda Orkestrası muhteşem konser ile sezonu kapattı

Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde 2023-2024 sezonunu muhteşem bir konserle kapatan Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sezon kapanış konserinde orkestra, şef Murat Cem Orhan yönetiminde Blanc & Noir adıyla ülkemizi uluslararası birçok festivalde temsil eden Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner'i ağırladı. Konserde dünya prömiyeri yapılan Cem Esen'in Dört El Piyano ve Yaylı Çalgılar Konçertosu'nun yanı sıra Mozart'ın 41. Senfonisi (Jüpiter) seslendirildi.

Salonda yer bulabilen müzikseverler, KODA'nın ve solistlerin muhteşem performansına uzun uzun alkış tuttu.

Konser sonrası sanatçılara çiçek takdim eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, KODA'yı "göz bebeğimiz" olarak nitelendirdi ve orkestrayı Türkiye'ye örnek olarak gösterdi. Ünsal ayrıca, KODA'nın klasik müziğin geri plana atıldığı bir dönemde parlayan bir yıldız olduğunu ve kültür ve sanat adına önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

19 Mayıs Coşkusu Atletizm yarışlarıyla taçlandı

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Semra Aksu Atletizm Parkı'nda düzenlediği atletizm yarışmalarıyla coşkuyla kutladı. U14-U16-U18 yaş kategorilerinde 100 İzmirli gencin kıyasıya mücadele ettiği yarışmalar, izleyenleri heyecana sürükledi. Dereceye giren sporculara madalyaları Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal tarafından takdim edildi.

Başkan Ünsal, "Atatürk'ün izinde ilerleyen gençlerin spora olan tutkusu ve azmi bizi gururlandırıyor. Her yaşta ve her branşta sporu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

19 Mayıs Coşkusu Anıl Piyancı konseriyle zirveye çıktı

Karşıyaka Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkulu kutlamalar ile geride bıraktı. Binlerce Karşıyakalı, ellerinde Türk Bayrakları ile kortejde yürüdü ve Anıl Piyancı konseriyle doyasıya eğlendi.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve eşi Altan Ünsal ile birlikte başlayan kortej, Karşıyaka Belediye Bandosu'nun eşliğinde marşlar eşliğinde Anayasa Meydanı'na kadar uzandı.Meydanda düzenlenen konserde Karşıyakalı sanatçı Anıl Piyancı sahne aldı. Konser sırasında Başkan Ünsal, Türkan Saylan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Piyancı'ya anlamlı bir armağan verdi ve EÇEV'e bağışta bulunarak bir öğrenciye burs desteği sağladı.

Konser sonrası yaptığı konuşmada Başkan Ünsal, 19 Mayıs'ın önemini vurgulayarak, "Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin simgesi olan 19 Mayıs hepimize kutlu olsun. Bandırma Vapuru hiç durmadı! Sizlerin sayesinde, gelecek güzel günlere ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam ediyor. Karşıyakamızda her bayramı böylesine büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlayacak, Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız" dedi.

Anneler Günü coşkusu Zübeyde Hanım koşusu ile yaşandı

Karşıyaka Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Zübeyde Hanım Koşusu, bu sene de coşkulu bir şekilde gerçekleşti. 2000'i aşkın katılımcı, 4 kilometrelik parkuru tamamlayarak Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na koştu.Koşuya her yaştan insan katıldı. Bebek arabasındaki çocuklardan yaşlılara kadar her kesimden insan, bu anlamlı günde bir araya geldi.

Sivas'tan katılan 63 yaşındaki Fadime Demir ve dünya şampiyonu jimnastikçi İbrahim Çolak'ın babası Mehmet Çolak da koşuya katılanlar arasındaydı.

Koşunun sonunda dereceye girenler kupa ile ödüllendirilirken, tüm katılımcılara anı madalyası verildi.

Emekçilerle birlik mesajı verdi

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, mesaiye Örnekköy Şantiye Tesisleri'nde başladı. Emekçilerle yaptığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajı veren Ünsal, "Ekonomik anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, zorlu bir mücadele içindeyiz. Bana güvenin; bugünleri birlikte, dayanışmayla aşacağız" dedi.

Ünsal, emekçilerin yaşadığı sıkıntıları bildiğini ve çözüm için mücadele ettiğini vurguladı. Zorlu süreçte en büyük gücünün emekçilerin desteği olduğunu belirten Ünsal, "Bana güvenin. Çünkü siz bana güvenirseniz ben bu konuda güçlü durabilirim. Burası bizim yuvamız, ekmek kapımız. İşimize dört elle sarılarak bu günleri aşabiliriz." diye konuştu.

Emekçilere emeğinden ve alın terinden dolayı teşekkür eden Ünsal, "Benim çok çalışmam lazım. Kendim için değil, sizin için ve Karşıyaka için çalışmam lazım. Bu süreçte sizin desteğinize ihtiyacım var. Beni bu zorlu mücadelede yalnız bırakmazsanız mutlu olurum." dedi.

23 Nisan coşkusu Taypak'ta yaşandı

Karşıyaka Belediyesi tarafından Taypak'ta düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, yüzlerce çocuğu ve aileyi bir araya getirdi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi.Mady Dance, Rossinka Dans Grubu, Şef Sensin, Belediye Bale Ekibi gibi gösteriler ve sihirbaz, bubble gösterileri, bocce, sportif parkur gibi atölyeler coşkulu bir ortam oluşturdu. Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki anaokullarında da 23 Nisan coşkuyla kutlandı. Minikler öğretmenleriyle hazırladıkları gösterileri sundu, şarkılar söyledi ve dans etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, Atatürk'e olan minnetlerini dile getirerek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Karşıyaka ailesi olarak çocuklarımızla birlikte kutladık. Bu anlamlı günde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.