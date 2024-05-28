TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon planlamasına başlamak için 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulu bekleyen Karşıyaka, seçim sonrası önceliği teknik direktör belirlemeye verecek. Bu sezon Play-Off oynamasına rağmen ilk turda elenmenin üzüntüsünü yaşayan yeşil-kırmızılıların sözleşmesi biten teknik direktör Erkan Sözeri'yle yeniden anlaşması beklenmiyor. Seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan İlker Ergüllü'nün hem üst liglerden hem de ligde şampiyonluk yaşayan ekiplerden teknik direktörlerle temas halinde olduğu öğrenildi. Karşıyaka futbol takımını tüm camianın onayını ve desteğini alacak bir isme emanet etmek istiyor.

Editör: Adnan Karabulut