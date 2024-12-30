Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Eğlenceye Pedallıyoruz’ sloganıyla düzenlediği gece sürüşü, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlikte bisiklet dostu bir şehir hedefi için önemli mesajlar verildi.

Denizkent’e uzanan eğlence

Karşıyaka Belediyesi, şehir içi bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bisiklet severleri buluşturmak amacıyla düzenlediği gece sürüşü etkinliğiyle dikkat çekti. 2024’ün son bisiklet etkinliği, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı’nın bulunduğu Anayasa Meydanı’nda başladı. Spor İşleri Müdürlüğü’nün organizasyonuyla bir araya gelen katılımcılar, antrenörler eşliğinde yaptıkları ısınma egzersizlerinin ardından pedal çevirmeye başladı. Denizkent Kafe’de sona eren etkinlikte bisikletlerin üzerindeki rengarenk ışıklar, şehir sokaklarını adeta bir sanat eserine dönüştürdü.

Çevre ve sağlık için pedallar döndü

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı sürüşte, bisikletlere takılan ışıklar çevreci ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti. Etkinlik sonunda düzenlenen müzikli organizasyonda, katılımcılara sıcak çorba ve boyoz ikram edildi. Bisikletliler Kooperatifi (Bisikoop) üyeleri de etkinlikte yer aldı.

“Bisiklet dostu bir Karşıyaka için çalışıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada bisikletin yalnızca bir ulaşım aracı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Yılın son sürüşünde ışıl ışıl bisikletleriyle şehrimizi aydınlatan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bisikleti, karbon ayak izimizi azaltmanın ve daha yaşanabilir bir çevre yaratmanın önemli bir aracı olarak görüyoruz. Karşıyaka’yı bisiklet dostu bir şehir haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”