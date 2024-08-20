Karşıyaka Basketbol, kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'le yollarının ayrıldığını duyurdu. Yeni sezon öncesinde kadro yapılandırma çalışmalarını sürdürmeye devam eden Karşıyaka Basketbol'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

5 yıldır Başantrenör Ufuk Sarıca'nın yardımcılığını yapan Recep Şen ile yollarını ayırdığını duyuran yeşil-kırmızılı kulüp, Şen'e bugüne kadar takıma yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilediğini belirtti. Karşıyaka Basketbol, kadro yapılandırma çalışmalarına devam ederken bu ayrılığın takım üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Şen'e takımımıza yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.