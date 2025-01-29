Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka’da başantrenör değişimi sürüyor. Ufuk Sarıca’nın görevden ayrılmasının ardından takımdan sorumlu olan yardımcı antrenör Rüçhan Tamsöz ile yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Yardımcı antrenörlerimizden Rüçhan Tamsöz ile karşılıklı anlaşıp yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Yeni antrenör merak konusu

Karşıyaka yönetimi, Ufuk Sarıca’nın ayrılığının ardından yeni başantrenör arayışlarını sürdürüyor. Taraftarlar, kulübün kısa süre içinde yeni bir teknik ekiple yola devam etmesini bekliyor.