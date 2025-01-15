Karşıyaka Belediyesi, vatandaşların aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmesini desteklemek amacıyla ücretsiz sabah sporları etkinliklerine kış aylarında da devam ediyor.

Sağlıklı yaşam için ücretsiz sabah sporları

Karşıyaka Belediyesi, aktif bir yaşamı teşvik eden ücretsiz spor etkinlikleriyle her yaştan vatandaşı bir araya getiriyor. Yoga, pilates, zumba ve daha fazlasını kapsayan etkinlikler, kış aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen aktiviteler, vatandaşlara hem fiziksel sağlıklarını geliştirme hem de sosyalleşme imkânı sunuyor.

“Matını Al Gel” sloganıyla büyük katılım

Her hafta, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Muharrem Candaş Spor Salonu’nda gerçekleşen sabah sporlarına günde yaklaşık 250 kişi katılıyor. Hafta içi her gün saat 09.00’da başlayan etkinlikler kapsamında yoga, pilates, hiit cardio, zumba ve tüm vücut egzersizleri gibi çeşitli aktiviteler yapılıyor. “Matını al gel” sloganıyla düzenlenen organizasyonlar, spor tutkunlarını bir araya getiriyor.

İleri yaş grubuna özel spor programları

Karşıyaka Belediyesi, ileri yaş bireylerin sağlıklı yaşlanmalarını desteklemek amacıyla da özel spor programları düzenliyor. Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde sandalye egzersizleri içeren sabah aktiviteleri, pazartesi, perşembe ve cuma günleri düzenleniyor. Ayrıca, 3. Yaş Üniversitesi katılımcıları için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Kompleksi’nde haftanın üç günü aktiviteler organize ediliyor.

“Herkes için spor erişilebilir olmalı”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sporun herkes için erişilebilir olması gerektiğine vurgu yaparak, “Karşıyakamızda sporun yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sabah sporları, vatandaşlarımızın hem fiziksel hem de sosyal hayatlarına katkı sağlıyor. Spor olanaklarını daha da artıracağız” dedi.