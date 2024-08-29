Karşıyaka Belediyesi, tiyatroya ilgi duyan vatandaşların yeteneklerini geliştirmeleri için 'Yaz Dönemi Temel Oyunculuk Eğitimi' düzenledi. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen kurslarda, Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun profesyonel eğitmenleri eşliğinde ses, ritim, diksiyon, doğaçlama, karakter analizi, mimik, nefes teknikleri ve özgüven kazandırma gibi temel oyunculuk becerileri öğretildi. İki aylık yoğun eğitim sürecinin sonunda, kursiyerler Ziya Gökalp Kültür Merkezi’nde düzenlenen final gösterisiyle yeteneklerini sergiledi.

Renkli gösterilerle büyük ilgi

Final gösterisinde, 'Yedi Kocalı Hürmüz', 'Keşanlı Ali Destanı', 'Sulukule', 'Sevgili Doktor', 'Kadınlık Bizde Kalsın', 'Ah Şu Gençler' gibi klasik eserlerden skeçler sahnelendi. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nun kursiyerleri tarafından hazırlanan sahne, dekor ve kostüm öğeleri büyük beğeni topladı. Gösteride 127 kursiyer sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda ekim ayında başlayacak ve iki yetişkin ile iki çocuk oyununu sanatseverlerle buluşturacak. Yaz dönemi eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler de bu oyunlarda rol alma fırsatı bulacak.

Başkan Yıldız Ünsal’dan sanata tam destek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kursiyerleri ve tiyatro ekibini tebrik ederek, "Belediye Tiyatromuz, yeni yetenekleri sahneye kazandırarak Karşıyaka’nın kültür sanat kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Nitelikli eğitimlerimizle vatandaşlarımızın sanatla buluşmasını sağlamak ve tiyatroyu daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz," dedi.