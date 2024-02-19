Karşıyaka, 1 maçı eksik ve 3 puan önünde bulunan Batman Petrolspor'u konuk etti. 5-1'lik mağlubiyetle hezimete uğradı.

Cumartesi öğle saatleri olmasına rağmen taraftar maça oldukça ilgi göstermişti. Çoğu işten izin alıp, maça akın etmişlerdi adeta. Liderle oynanıyordu ve puanların eşitlenmesi isteniyordu.

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Karşıyaka 2 hafta önce evinde Pazarspor'u 3-0 yenmişti. Farklı galibiyete rağmen yeşil kırmızlıları beğenmediğimi yazmıştım. Rakibine 4 tane net pozisyon vermişti. Üstelik bu pozisyonlar küme düşmeme mücadelesi veren takım karşısındaydı. Biraz deneyimli olsalardı puan kaybı yaşanması içten bile olmazdı.

İşte bu sefer deneyimli bir rakip çıktı karşısına. Bu maçtaki mücadelesi geleceğini belirleyecekti.

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Başlama düdüğü çaldı, sanki ev sahibi Batman Petrol'muşçasına bir oyunla karşılaştık. Böyle olması gayet normal. Sürekli rastlanan bir şey. Yaklaşık 10 dakika içerisinde ev sahibi takım kendine bir şekilde gelir. Ama öyle olmadı. Konuk takım sürekli pozisyona girerken kalesinde tehlike hiç yaşamadı. 37. dakikada gol gelince, Kaf Kaf ancak ondan sonra pozisyonlar bulabildi. Ama ilk yarının bitmesine az kalmıştı, bu üstünlük işe yaramadı.

İkinci yarı dengeli başladı. 59. dakikadaki beraberlik golünden sonra Karşıyaka adeta aşka geldi. Ya da diğer bir açıdan yazacak olursam Batman Petrol oyundan tamamen düştü. Arka arkaya pozisyonlar yakaladı, atamadı.

Arkada bomboş bırakılan Murat Behram'ın golüyle denge bozuldu. Beraberlik için yüklenilirken Fatih Taşdelen karşı karşıya aşırtma vuruşunu kaleci kurtardı ve hızla gelişen karşı atakta fark 2'ye çıktı. Az da olsa beraberlik şansı vardı. Bunu değerlendirmek isterken defansta büyük hatalar sonucu 2 gol daha geldi.

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Oyuna genel olarak Batman Petrolspor hakimdi. Rakibini kendi yarı alanı önünde karşıladı, boş alan vermedi. Kaptığı toplarla kaleye çabuk gitti ve pozisyonlar buldu. Kısa bir bölümde oyuncular oyundan düştü. Skorda geriye düşebilirdi. Düşse toparlanması zor olabilirdi. İmdadına önce devre arası yetişti sonra atılan 2. gol.

Karşıyaka'nın defansif yönünü çok eleştirmiştim. Yukarıda da bahsettim. Biraz daha açayım. Sağ ve sol bekleri çok ileriye gidiyor, iyi işler yapıyor ama hücuma ikisi birden çıktığı için defansa dönmekte geç kalıyorlardı. Bırakılan boş alandan rakip rahatça pozisyon bulabiliyordu. Bu maçta pek böyle olmadı. Sorun orta sahaydı; olmayan orta saha. İleriye gitmek isterken sahaya 4-1-5, 5-1-4 gibi diziliyordu. Stoperleri pas vermek istiyordu, yardıma gelen olmuyordu. Orta sahadaki o tek kişi hem yeterince hareketli değildi hem de markaj altındaydı. Verilse tek başına ileriye gidemiyordu. Defansla hücum arasında köprü yoktu anlayacağınız. Böyle olunca genellikle kanatlarla oynandı. Kanatlar da pas verecek kişi bulamadı. Genellikle ileriye uzun oynandı ve kaptırıldı. Orta sahada rakip kalabalık olunca, maçın kontrolünü de alamadılar.

Ben bu filmi önceden de görmüştüm. Geçtiğimiz sezonlarda da aynı sistemle oynuyordu. Orta sahada bir tek Mustafa Aşan oluyordu. O da zaman zaman çok geriye gelip, stoperlerin arasına giriyordu ve bu da başarısız olunmasına sebep veriyordu.

İzlediğim maçlara bakacak olursam yeşil kırmızılı takım her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

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Enes Nalbantoğlu'dan da bahsetmek gerekiyor. Taraftarla tartışmış ve büyük eleştiri almıştı. Islıklanan biri olmuştu. Ama takımın en yetenekli oyuncuların başında geliyor. Top ayağına geldiğinde beni en çok heyecanlandıran isim. Rahat rakibini geçiyor, gollük pozisyonları yoktan var edebiliyor.

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Karşılaşma başlayalı 1 dakika kadar olmuşken bir şansızlık yaşandı. Şeref Özcan yerde kaldı ve uzun süre tedavi gördü. Oyuna devam edemedi ve yerini Enes Nalbantoğlu'na bıraktı.

Maçın başlamasından hemen önce ve sonrasında Batman Petrolspor taraftarı Karşıyaka lehine tezahürat yaptı. Kaf Kaf çektiler ve 'Karşıyaka sen bizim kardeşimizsin' diye tempo tuttular. Karşıyaka taraftarı da aynı şekilde karşılık verdi.

Göztepe fren yaptı

Cuma akşamı iki Ege takımı Göztepe ve Manisa FK, İzmir’de karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım ligde dolu dizgin giderken, konuk takım kötü gidişatını yaptığı yeni transferlerle durdurmaya uğraşıyordu. Maç 0-0 beraberlikle sona erdi ve 1'er puana razı oldular.

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Göztepe coşkuyla oynayarak puanları hanesine yazdırmayı başarıyordu. Bu onu 2. sıraya taşımıştı. Bu müsabakaya da öyle başladı. Ancak Manisa FK oyunu yavaşlatmaya çalıştı ve bunu da başardı. Topu oyuna geç soktu, sakatlıklar oldu. Sarı kırmızılılar durgunluğa adeta esir oldu, bir türlü kurtulamadı. Maç bitene kadar tempo aynı şekilde sürdü. Yavaş oyun neticesinde pozisyon bulmak zorlaştı. Az pozisyon az gol demek. Gol sesi çıkmadı.

Manisa FK çok akıllıca oynadı. Rakibini çok iyi analiz etmişti. Nasıl durduracağını iyi biliyordu. Bunu eksiksiz uyguladı. Rakibi merkezden geldi, hemen burada kalabalıklaştı. Kanatlardan gelip, orta yaptı, stoperdeki 2 kule Sinan Osmanoğlu ve Muhammet Ensar Akgün havadan kuş bile uçurtmadı. Defansa daha çok önem verdiğinden hücumda kalabalıklaşamadı. Rakibi de çok koştuğu için yapılan presle rahat oynamasına izin vermedi. Ancak kazandığı bir penaltı vardı ve bunu John Mary kötü bir vuruşla topu kaleci Lis'e teslim etmiş oldu.