Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon zorlu bir dönemden geçen Karşıyaka, yabancı oyuncularının maaşlarının gecikmesi nedeniyle serbest kalma talepleriyle sarsılmış durumda. FIBA aracılığıyla kulübe çekilen ihtarların gölgesinde, Karşıyaka, Anadolu Efes deplasmanına güçlü rakibine karşı mücadeleye çıktı. Maçı baştan sona kontrol eden Karşıyaka, son dakikada 99-96’lık skorla mağlup oldu. Karşıyaka'nın başarılı antrenörü Ufuk Sarıca, takımdaki durumu değerlendirerek önemli bir mesaj verdi. Bu sezon başında oluşturduğu kadro ile basketbolda ligde ve Avrupa'da iyi bir performans sergileyen Sarıca, kulüpteki durumu şu şekilde değerlendirdi: "Plan yapıp uygulamamız lazım. Yeni bir yönetim geldi ve acilen bir eylem planı yapıp gerekli hamleleri yapmalıyız. Bu takım sezona Bahçeşehir maçı hariç kaybettiğimiz maçlarda çok iyi bir oyun ortaya koydu. Bu takım tutulmalı. Yapılacaksa gerekli yerlere takviye yapılmalı. Geç bile kaldık, artık acilen harekete geçilmeli."

Bilet satışı kampanyası

Karşıyaka'da, 24 Aralık’ta yapılan olağanüstü kongrede kulübün kayyuma kalmaması için yeniden göreve seçilen Başkan İlker Ergüllü, kulüp için zor bir dönemin yaşandığını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada duyurdu. Sponsor bulmakta zorlanan yeşil-kırmızılılar, basketbolun maaş ödemelerini, camianın önemli isimlerinin desteğiyle çözmeye çalışıyor. Ergüllü, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Artık başkan yok, yönetim kurulu yok, tüm camia yönetim kurulu. Bizler son günün son kahramanları değiliz, sadece Karşıyaka'mıza zaman kazandıran bireyleriz. Ama bağış, hatıra bileti, gerçek bilet, deplasman bileti herkes bize parasını emanet ederse biz Karşıyaka’mız için sonuna kadar doğru yolda kullanmaya söz veriyoruz. Bizden sonrası yok, olsaydı zor günde kongrede olurdu." Karşıyaka, mali sıkıntılara rağmen takımı ayakta tutmak için taraftarından destek bekliyor. Kulüp, özellikle pazar günü Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacakları maç için özel bir bilet satış kampanyası başlattı. Bu maç, kulübün finansal geleceği için büyük önem taşıyor ve taraftarların desteğiyle Karşıyaka'nın bu zor süreçten çıkması hedefleniyor.