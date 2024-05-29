Karşıyaka Spor Kulübü, 1 Haziran Cumartesi günü olağan genel kurulunu Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda gerçekleştirecek. Seçime tek aday olarak giren Başkan İlker Ergüllü, yönetimine sürpriz isimleri de katarak güçlü bir ekip kurmaya hazırlanıyor.

Eski ve yeni yüzler bir arada

Aday yönetim listesi geçen hafta divan kuruluna sunulan Ergüllü'nün, camianın yakından tanıdığı eski ve mevcut yöneticilerin yanı sıra daha önce kulüpte görev almamış iş adamlarını da ekibine aldığı öğrenildi.

Mali güç ve tecrübenin buluşması

Kulübü, spor dünyasını, idari ve hukuki işleri iyi tanıyan eski-yeni yöneticilerin yanı sıra yeni isimleri de yönetime alıp mali olarak güçlü bir yönetim listesi oluşturan İlker Ergüllü'nün seçimden sonra ilk önceliği futbol takımının yeni sezon yapılanmasına vermesi bekleniyor.

Kongre saat 15.00'te

Karşıyaka camiası ve sporseverler, 1 Haziran Cumartesi günü saat 15.00'te Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek kongrede yeni yönetimi seçecek.