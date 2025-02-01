Karşıyaka Belediyesi, üretici ve tüketiciyi buluşturan tematik pazarlarına bir yenisini ekleyerek, Sevgililer Günü Pazarı'nı 3-16 Şubat tarihleri arasında Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda düzenleyecek. Pazar, her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

El emeği ürünler ve hediyelik eşyalar

Pazarda, yerel üreticilerin el emeği göz nuru ürünleri, dekoratif süslemeler ve çeşitli hediyelik eşyalar stantlarda satışa sunulacak. Ziyaretçiler, sevdiklerine anlamlı hediyeler seçme fırsatı bulacak. Vatandaşların keyifli vakit geçirebilmesi için her gün dans gösterileri ve müzikli etkinlikler düzenlenecek. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, gün boyu sürecek organizasyonlarla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunulacak ve akşam saatlerinde çeşitli dans gruplarının katılımıyla dans gecesi gerçekleştirilecek.

Sevgiyi ölümsüzleştirecek özel dekor

Pazar alanında, kırmızı ve yeşil renkte, birbirine bağlı iki kalpten oluşan özel bir dekor bulunacak. Ziyaretçiler, satış alanından aldıkları küçük asma kilitleri bu dekora asarak anılarını ölümsüzleştirebilecek. Etkinliğin ardından bu anlamlı dekor, Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı’na taşınacak.

"Gelin sevgiyi hep birlikte büyütelim"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sevgililer Günü, yalnızca romantik bir günü değil, sevgiyi her yönüyle büyütmeyi ifade eden bir anlam taşıyor. Karşıyaka olarak biz de bu sevgiye katkı sunuyor, üreticilerimizin emeğini destekleyerek onları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bu yıl pazarımıza eklediğimiz özel dekorla, ziyaretçilerimizin sevgilerini ölümsüzleştirebilecekleri bir anı köşesi oluşturduk. Tüm vatandaşlarımızı sevdikleriyle birlikte anlamlı anılar biriktirmek için pazarımıza bekliyoruz. Gelin sevgiyi hep birlikte büyütelim" dedi.