Karşıyaka’nın TFF 3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren futbol takımı için de basketboldaki gibi benzer bir kriz kapıda. Yeşil-kırmızılı ekipte alacaklarını tahsil edemeyen Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral, bu hafta içi ödeme yapılmaması durumunda sözleşmelerini tek taraflı feshetme hakkı elde edecek. Takımdan ayrılmak isteyen diğer oyuncuların durumu ise belirsizliğini koruyor.

Sezona Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde iddialı bir giriş yapan Karşıyaka, namağlup liderlik koltuğuna kadar yükselmişti. Ancak Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan’ın vefatı ve istifaların ardından kulüp olağanüstü kongre sürecine girince mali sorunlar baş gösterdi. Bu süreçte son beş maçını kazanamayan Karşıyaka, devreyi 28 puanla üçüncü sırada tamamladı. Kulüp, "Şimdi Sahip Çıkma Zamanı" adlı kampanya ile futbol takımına mali kaynak sağlamaya çalışsa da şu ana kadar transfer yasağını aşamadı ve devre arası kampına gidemedi.

İkinci yarı hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde sürdüren Karşıyaka, özel maçta İzmir Çoruhlu FK’yı 5-1’lik skorla mağlup etti. Teknik Direktör Akçay, sahaya Hasan, Selim, Onur Akbay, İsmail, Gökhan, Kadir, Mert Torlak, Bedran, Erdal, Çağatay ve Yasin Ozan’dan oluşan bir 11 sürdü. Goller, Çağatay (2), İsmail, Enes Nalbantoğlu ve Ali Sinan’dan geldi. Kadrosuna takviye yapamayan Karşıyaka’da altyapı oyuncularının durumu netleşmedi. İlk yarıda Alanya 1221 FK’da kiralık oynayan stoper Mertcan Koç takıma dönerek antrenmanlara başladı. Silivrispor’da kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu Mustafa Durgun’un geleceği ise belirsiz. Öte yandan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Şahin, ikinci yarı hazırlıklarında yer almadı.

Kaynak: DHA