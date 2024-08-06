TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, orta saha oyuncularını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, hem yerli hem de gurbetçi futbolcularla görüşmelerini devam ettiriyor.

Göztepe ve Manisa FK’nın Şampiyon Yıldızı Gündemde

Karşıyaka'nın öncelikli hedeflerinden biri, 1. Lig'de geçtiğimiz sezon yarı finale yükselen Çorum FK'nın başarılı orta saha oyuncusu Hakan Barış. 30 yaşındaki gurbetçi futbolcu, daha önce Göztepe, Manisa FK ve Iğdır FK'da şampiyonluk yaşamış bir isim olarak dikkat çekiyor. Karşıyaka, Hakan Barış'la uzun süredir görüşmelerde bulunuyor.

Gurbetçi atağı

Bu bölge için gurbetçilere yönelen Karşıyaka'nın listesinde Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'un 2022'de Alman ekibi Fürth'ten transfer ettiği, halen takımda görev yapan 22 yaşındaki Mert Torlak, 1'inci Lig'de Manisa FK'nın Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde de oynayan 33 yaşındaki oyuncusu Burak Altıparmak ve Bucaspor 1928'den yıllarca Süper Lig ve 1'inci Lig'de oynayıp şampiyonluklar yaşayan 37 yaşındaki tecrübeli ismi Nizamettin Çalışkan var.