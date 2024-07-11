Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Şemikler Mahallesi'nde düzenlenen 'Sokak Senin' etkinliğine katılarak mahalle sakinleri ve çocuklarla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

Mahallede coşku dolu buluşma

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Şemikler Mahallesi'nde düzenlenen 'Sokak Senin' etkinliğinde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Etkinlikte çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Ünsal, katılımcılarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Çeşitli aktivitelerle dolu bir gün

Belediye ekipleri tarafından düzenlenen etkinlikte spor aktiviteleri, yüz boyama, takı ve geri dönüşüm atölyesi ile çocuklara yönelik geleneksel oyunlar yer aldı. Katılımcılar, Başkan Ünsal ve belediye ekibine etkinlik için özenli hazırlıkları için teşekkür etti.

Başkan Ünsal'ın mesajı

Başkan Ünsal, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Şemikler Mahallemizde sıcak ve neşeli bir buluşma gerçekleştirdik. Çocuklarımızla sokakta özgürce oyunlar oynadık, sevgi dolu anlar yaşadık. Her hafta farklı mahallelerde bu etkinliği sürdürerek yaşamı güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.