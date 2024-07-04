Karşıyaka Belediyesi, yaz aylarında düzenlediği 'Sokak Senin' etkinlikleriyle mahalleleri renklendiriyor. Bu hafta Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlik, çocuklar ve yetişkinler için birbirinden keyifli aktiviteler sunarak büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğin amacını "Birlik ve beraberlik ruhuyla yaşamı güzelleştirmek" olarak açıkladı.

Geleneksel oyunlar ve eğlenceli aktiviteler

Etkinlik kapsamında spor aktiviteleri, tohum dikimi, köpük gösterisi, yüz boyama, takı ve geri dönüşüm atölyesi gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Özellikle tatil sürecinde çocukları bilgisayar ve telefonlardan uzaklaştırarak arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, Karşıyaka Belediyesi'nin özenle hazırladığı etkinlik için teşekkürlerini iletti.

Gelecek programlar

Karşıyaka Belediyesi, 'Sokak Senin' etkinliklerinin devam edeceğini belirterek gelecek haftanın programının Şemikler Mahallesi'nde düzenleneceğini duyurdu. Detaylı program bilgileri için belediyenin sosyal medya hesaplarının takip edilmesi öneriliyor.

Sokak kültürü yeniden canlanıyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliklerin sokak kültürünü yeniden canlandırarak toplumsal iletişimi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. "Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarını yeniden canlandırırken, çocukların yanı sıra büyükleri de bir araya getirerek komşuluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz" diyen Ünsal, tüm katılımcılara teşekkür etti ve haftalık buluşmaların devam edeceğini vurguladı.