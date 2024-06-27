Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın liderliğinde düzenlenen etkinlikte, mahalle sakinleri ve çocuklar bir araya gelerek keyifli zaman geçirdi.

6625 Sokak'ta gerçekleşen buluşmada, geleneksel çocuk oyunları, dans gösterisi, spor aktiviteleri, tohum dikimi, köpük gösterisi, yüz boyama ve geri dönüşüm atölyesi gibi çeşitli aktiviteler düzenlendi. Ayrıca geri dönüşüm temalı bilgilendirici tiyatro gösterisi ve yeni bebek sahibi ailelere yönelik rehberlik hizmetleri de sunuldu.

Başkan Ünsal, etkinliğe katılan tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederek, Sokak Senin etkinliklerinin Karşıyaka'nın dört bir yanında kent yaşamına renk katacağını belirtti. Gelecek hafta Zübeyde Hanım Mahallesi'nde düzenlenecek etkinliğin detayları ise Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.