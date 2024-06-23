Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği “Sokak Senin” etkinlikleri ile bu yaz da yaşamı sokağa taşıyacak. Yılın ilk buluşması 26 Haziran Çarşamba günü saat 17.00’da Cumhuriyet Mahallesi 6625 Sokak’ta gerçekleştirilecek.

Çocuklara ve mahalle sakinlerine yönelik program kapsamında geleneksel oyunlar, ritim atölyesi, masal anlatımı, yüz boyama, dans gösterileri, spor aktiviteleri, tohum dikimi, köpük gösterisi, boyama, takı ve geri dönüşüm atölyeleri yapılacak.

Her hafta başka mahalle

Buluşmada hem çocuklar hem de aileleri, komşuları ve arkadaşları ile bir arada eğlenceli saatler geçirme imkanı bulacak. Her hafta çarşamba günleri farklı bir mahallede gerçekleştirilecek etkinliklerin duyuruları, Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılacak.

Yazın neşe ve coşkusuna ortak olmak isteyen herkesi ‘Sokak Senin’ buluşmalarına davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Bu keyifli etkinlikler ile hem komşuluk ilişkilerini canlandırarak toplumsal iletişimi güçlendirmeyi hem de kent yaşamına renk katmayı amaçlıyoruz. Unutulmaya yüz tutan sokak oyunlarıyla, atölyelerle, spor ve sanat aktiviteleriyle neşeli anlar yaşayacak, hayatı coşkuyla sokağa taşıyacağız. Renkli sokak kültürünü doyasıya yaşayacağımız etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.