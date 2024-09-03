TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlanan Karşıyaka, 7 Eylül Cumartesi günü Alsancak Stadı'nda oynayacağı sezonun ilk maçında Kırşehir FSK'yı konuk edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde, Karşıyaka taraftarları takımlarına büyük bir moral desteği vermeye hazırlanıyor. 5 Eylül Perşembe günü yapılacak ve taraftara açık olacak antrenmanı toplu olarak ziyaret edecek olan yeşil-kırmızılı taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla futbolcuları maça motive edecek.

Karşıyaka taraftarlarının, yeni sezon maratonu öncesinde oyuncularla bir araya gelerek onlara moral aşılaması planlanıyor. Ayrıca, 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmaya yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Alsancak Stadı'ndaki tribünlerin ilk hafta büyük oranda dolacağı tahmin ediliyor. Karşıyaka, bu zorlu yeni sezon öncesinde kadrosuna 12 iddialı transfer yaparak güçlendirmişti. Taraftar desteğiyle bu sezon şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmayı hedefliyor.