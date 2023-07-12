Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, yürüyüşte yaptığı açıklamada, "Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimine sesleniyoruz, ya bırakın gidin ya sandığı getirin" dedi. Kırmacı, "Biz 100 yılı aşmış tarihi olan, Türkiye'nin en köklü, dünyanın sayılı kulüplerinden biriyiz. Bizler de böyle köklü tarihi ve kültürü olan kulübün kendisine yakışan ve duruşu olan taraftarlarıyız. Bu taraftar ne şampiyonluk ne de kupa için kuruluş değerlerini asla terketmemiş, sadece ve sadece ay-yıldızlı armasını düşürmemeye, Atatürk'ün çizgisinde olmaya ve aslolanın yarışta olup mücadele etmek olduğunu hiçbir zaman unutmayan bir taraftardır. Kurulduğumuz günden itibaren bu anlayışta olan Karşıyaka taraftarı, maalesef zaman zaman haksızlıklara zaman zaman kendi içinde yaşanan çekişmelere maruz kalarak hüsranlar yaşadı" diye konuştu.



"STADIMIZI İSTİYORUZ"

"Haksızlıklardan en büyüğüne stat konusunda uğradık" diyen Kırmacı, "İzmir'de ilk stat projesi konuşulan kulüp bizken stadı yılan hikayesine dönen ve sembol stadı bile şu anda bu halde olan kulüp biziz. Yürüyüşümüzü burada bitirerek bu konuyu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Biz stadımızı istiyoruz. Ne siyasi hamleler ne rant kavgaları bizi ilgilendirmiyor. Biz tribünlerinde doya doya Kaf Kaf çekeceğimiz stadımızı istiyoruz. Hepinize çok teşekkürler, bu sıcakta bu kadar kalabalık toplanıp Karşıyaka taraftarının kulübüne nasıl sahip çıktığını cümle aleme gösteriyoruz. Amacımız yine Karşıyaka'mızın başarısı. Bizler taraftarın sesi olmak zorunda olan her zaman doğruları savunmak durumunda olan kişileriz" açıklamasını yaptı.



"YA İSTİFA YA SANDIK"

Kulübün futboldaki başarısızlığına, geçen hafta ortaya çıkan kulüp adına kurulan şirkete ve kripto para tartışmalarına tepki gösteren Okan Kırmacı, "Bu yüzden Başkan Turgay Büyükkarcı'nın ve yönetiminin 5 yılı aşkın süreli iktidarında özellikle futbol konusundaki yetersiz icraatları artık sabrımızın sonuna geldi. Bunun dışında son olarak coin meselesi, apar topar kurulan şirket, futbol şubeye atama yöneticiler bardağı taşırdı. Bu kulüp kanarya sevenler kulübü değil, bu kulüp birilerinin şirketi değil, bu kulüp kimsenin babasının çiftliği değil. Bu kulüp taraftarın ve taraftar kimi isterse onun kulübü yönetmesini istiyor. Mali genel kurula çok az bir süre kaldı bugün bir kez daha en gür şekilde Turgay başkana ve yönetimine sesleniyoruz; ya bırakın gidin ya sandığı getirin. Bu kulübün önünü açın. Bizi ibra işleri ile, önerge vermelerle uğraştırmayın. Delikanlı olun, Karşıyakalı olun. Taraftarın ayak seslerini duyun, kendinize gelin" şeklinde konuştu.



YASİN OZAN İMZAYI ATTI

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka, transferde Düzcespor'dan renklerine bağladığı 32 yaşındaki golcü Yasin Ozan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, Yasin'in imzasıyla ilgili, "Yasin’e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı sezonlar geçirmesini diliyoruz.

Futbol hayatına Almanya’da başladıktan sonra ülkemizde daha önce Orduspor, Gaziantep FK, Denizlispor, Şanlıurfaspor, Giresunspor, Altınordu ve Uşak Spor’da oynayan Yasin Ozan geçtiğimiz sezon 14 gol 8 asistlik bir performans sergilemişti" açıklamasını yaptı.