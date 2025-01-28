Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Mahallesi’nde çağdaş bir sosyal dayanışma ve kültürel paylaşım merkezi olacak “Taziye Evi ve Kütüphane” projesini tamamladı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, son incelemelerinin ardından yapının kısa süre içinde halkın hizmetine sunulacağını belirtti.

Dayanışma ve kültürün yeni adresi

Projeyi yerinde inceleyen Başkan Yıldız Ünsal, tesisin Karşıyaka için büyük bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti. Ünsal, “Bu tesisimiz, hem toplumsal dayanışma hem de kültürel paylaşım adına çok değerli bir yatırım olacak. Halkımıza ücretsiz hizmet sunacak bu yapıyı kısa süre içinde açıyoruz” dedi. Ünsal, projeye emek veren tüm ekibe teşekkürlerini sundu.

Taziye geleneği yaşatılacak

Engelli dostu olarak tasarlanan tesisin zemin katı, 785 metrekarelik bir taziye evi olarak hizmet verecek. Bu alanda: Günlük 300 kişiye yemek çıkartabilecek kapasitede mutfak, yemek salonu, çalışma ofisleri ve 51 metrekarelik iç avlu bulunacak. Vatandaşların taziye ziyaretlerini kabul edebileceği bu alan, aynı zamanda bir aşevi olarak da hizmet verecek.

20 bin kitap kapasiteli modern kütüphane

Binanın birinci katı ise tam donanımlı bir kütüphane olarak tasarlandı. 250 kişi kapasiteli bu bölümde 20 bini aşkın eser bulunacak. Çocuk bölümü, bilgisayar kullanım alanı, halk kütüphanesi, toplantı-grup çalışma salonu ve film-seminer salonu da yer alacak. ‘Engelsiz hizmet’ anlayışıyla tasarlanan bina, engelli asansörü, engelli tuvaletleri ve görme engelliler için kılavuz taşlarla donatıldı.

900 metrekarelik bahçeye de sahip olan tesis, son düzenlemelerin ardından törenle hizmete girecek.