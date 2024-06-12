TFF 3. Lig'de yıllardır hasret kaldığı şampiyonluk hedefine ulaşmak isteyen Karşıyaka, yeni sezonda takımı kariyerli bir teknik adama emanet etme arayışına devam ediyor. Hüseyin Eroğlu ile mali konularda anlaşamayan yeşil-kırmızılı yönetim, tecrübeli teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile masaya oturacak.

Eroğlu olmadı

Karşıyaka, Altınordu'yu 3. Lig'den Süper Lig kapısına kadar getiren ve geçtiğimiz sezon Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile 1.5 aydır temas halindeydi. Ancak, Eroğlu'nun kulüpten 3 yıllık kontrat ve yüksek garanti maaş talep etmesi üzerine mali konularda uzlaşma sağlanamadı.

Akçay'ın ihtimali yüksek

Yeşil-kırmızılı yönetim, İzmir'e davet ettiği Süper Lig'in tecrübeli teknik direktörlerinden Mustafa Reşit Akçay ile mali olarak prensipte anlaşmaya vardı. Akçay, daha önce Trabzonspor, Osmanlıspor ve Konyaspor gibi önemli takımları çalıştırmış, tecrübeli bir teknik adam olarak biliniyor. Taraflar, bugün bir araya gelerek son kararı verecek.