Karşıyaka Belediyesi, "Hedef Tertemiz Karşıyaka" sloganıyla başlattığı temizlik kampanyası kapsamında, çöpü yere atan vatandaşlara cezai işlem uygulama kararı aldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, bu adımın Karşıyaka'nın herkes tarafından temiz tutulmasını sağlamak için atıldığını belirtti.

Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelinde temizlik bilincini artırmak amacıyla "Hedef Tertemiz Karşıyaka" sloganıyla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, özellikle çöpünü yere atan vatandaşlara yönelik cezai işlem uygulaması devreye alınacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, her ay düzenlediği muhtar buluşmalarında, ilçe genelindeki temizlik konusuna vurgu yaparak muhtarların desteğini talep etti. Ünsal, "Karşıyaka hepimizin. Bizim temizlemekle yükümlü olduğumuz kadar, vatandaşlarımızın da temiz tutma sorumluluğu var" dedi ve çöp sorununu ortadan kaldırmak için kararlı olduklarını belirtti.

Temizlik kurallarının belediyenin web sitesi ve açık hava reklam alanlarında yayınlandığını dile getiren Ünsal, çöp kutularının üzerine de kampanya görselleri yerleştirileceğini ifade etti. Ayrıca, çöpünü yere atan vatandaşların Kabahatler Kanunu çerçevesinde cezalandırılacağını ve bu konuda sıkı denetimler yapılacağını belirtti. Ünsal, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve çöplerini uygun şekilde atmayı teşvik etti. Ayrıca, iş yerlerinin uygun olmayan saatlerde çöp çıkarmasını önlemek amacıyla önlemler alacaklarını ve kamera uygulamalarını yaygınlaştırma planlarının olduğunu açıkladı.