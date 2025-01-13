Yamanlar Dağı’nda çıkan yangında büyük zarar gören Karşıyaka Belediyesi Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi, tamamen yıkılmış ve işlevsiz hale gelmişti. Karşıyaka Belediyesi, bu alanı yeniden yapılandırmak ve can dostlar için çağdaş bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla harekete geçti. Bu süreçte Bakioğlu Holding ile yapılan protokol, barınağın inşaat çalışmalarını hızlandıracak.

“Türkiye’nin en kapsamlı barınağı olacak”

İmza töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, proje hakkında şunları söyledi: “Bu proje, sokak hayvanlarına daha iyi şartlar sunmak için çok önemli bir adım. Veterinerlik hizmetlerinde İzmir’in öncü belediyesiyiz. Ancak, yangının ardından barınağımızı tamamen kapatmak zorunda kaldık. Şimdi ise Türkiye’nin en kapsamlı hayvan bakım merkezini inşa edeceğiz. Gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederim.”

"Örnek teşkil edecek bir girişim"

Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Enver Bakioğlu da projeye verdikleri desteği şöyle dile getirdi: “Bu projeye dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye genelinde örnek teşkil edecek bir girişim olacak. Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi ve toplumsal farkındalık için çok kıymetli bir adım atılıyor. Başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz.”

Barınağın yeni özellikleri

Yeni yaşam merkezi, Karşıyaka Belediyesi tarafından hazırlanan mimari proje doğrultusunda, çağdaş standartlara uygun olarak inşa edilecek. Projenin detayları şu şekilde: Hayvanlar için geniş ve düzenli yaşam alanları. Köpeklerin özgürce hareket edebileceği özel alanlar. Çocuk oyun parkı ve yeşil alan düzenlemeleri. Hayvanseverlere yönelik etkinlikler, sahiplendirme kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleri.

Bakioğlu Holding, tesisin malzeme ihtiyaçlarını karşılayacak ve gerekli imalat bedellerini üstlenecek. Barınağın işletmesi ve tüm hizmetleri ise Karşıyaka Belediyesi tarafından yürütülecek. Proje kapsamında, mevcut barınma alanları, ameliyathaneler ve diğer tesislerde kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede barınak, sağlık, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini bir arada sunacak.