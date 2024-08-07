Karşıyaka Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Merkezi ile düzenlediği cilt bakım ve kalıcı makyaj kursu sayesinde sektöre nitelikli uzmanlar kazandırıyor. Altı aylık eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, aldıkları sertifikalarla iş hayatına adım atma fırsatı buluyor. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ücretsiz eğitimlerle vatandaşlarımıza mesleki beceriler kazandırıyor ve istihdama katkı sağlıyoruz" dedi.

Hem teorik hem pratik eğitim

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği kurslarla vatandaşlara nitelikli meslekler edinme imkanı sunuyor. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Kemal Anadol Mahalle Merkezi’nde gerçekleştirilen cilt bakım ve kalıcı makyaj kursu, güzellik sektöründe uzmanlaşmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Farklı yaş ve meslek gruplarından katılımcılar, haftanın beş günü toplam 874 saat eğitim alıyor.

İsteyen iş buluyor, isteyen patron oluyor

Kurslarda, kalıcı makyaj, protez tırnak yapımı ve cilt bakım teknikleri teorik ve pratik olarak öğretiliyor. Kursiyerler, uygulamalı eğitimlerle merkezde hizmet talep eden vatandaşlara işlemler yaparak deneyim kazanıyor. Altı aylık eğitimi başarıyla tamamlayanlar, mesleki yeterlilik belgesi alarak profesyonel iş hayatına adım atabiliyor. Sertifikayla sektörde kolaylıkla iş bulunabilirken, bazı katılımcılar da kendi güzellik salonlarını açarak hayallerini gerçekleştiriyor. Kursa katılmak isteyenler, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan merkeze başvurabiliyor.

Yaşama dokunan hizmetler devam edecek

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "En çok ilgi gören meslek edindirme kurslarımızdan biri olan cilt bakım ve kalıcı makyaj kursu ile güzellik sektörüne nitelikli uzmanlar yetiştiriyoruz. Kursumuza katılarak kendi güzellik merkezini açan, hastanelerde ve kliniklerde çalışan çok başarılı katılımcılarımız var. Vatandaşlarımızın yaşamına dokunmaktan mutluluk duyuyor ve sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.