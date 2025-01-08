İzmir'in basketbol devinin yıldız antrenörü, kulüp tarihine damgasını vuran başarılarının ardından Karşıyaka'ya veda etti.

İzmir'in Süper Lig ve Avrupa'da basketbol temsilinin en önemli markalarından biri olan Karşıyaka, uzun yıllardır takımın başında olan Ufuk Sarıca ile yollarını ayırdı. 26 yıl boyunca isim sponsorluğu desteğiyle büyük başarılar yakalayan kulüp, sponsor kaybı nedeniyle finansal zorluklar yaşamış, oyuncuların maaş ödemelerinde ciddi sıkıntılar başlamıştı. Sarıca'nın ayrılığı, kulübün son dönemde yaşadığı sıkıntılı sürecin son halkasını oluşturdu.

Efsane antrenör, Karşıyaka’ya veda etti

Ufuk Sarıca, 2012 yılında Karşıyaka'ya antrenör olarak katıldığında tarihi başarılarla kulübe imza atmıştı. 2013’te EuroChallenge Cup finali, 2014’te Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu kazanarak Karşıyaka tarihine altın harflerle adını yazdırmıştı. 2015 yılında Avrupa'nın en prestijli basketbol ligi EuroLeague'de yer alarak kulübü bir adım daha ileri taşımıştı. 2016'da kulüpten ayrılan Sarıca, 2019'da tekrar göreve döndü ve 2021'de Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısını gösterdi.

Şampiyonlar Ligi maçında son veda

Sponsorluk desteğinden yoksun bir sezon geçiren Karşıyaka, Sarıca'nın önderliğinde son olarak geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki Promitheas Patras maçıyla vedalaştı. 10 yıl süren efsane antrenörlük dönemi, Sarıca'nın kulüp yönetimiyle karşılıklı anlaşarak ayrılmasıyla sona erdi. Karşıyaka'nın taraftarları, uzun süre “Başbakan” tezahüratlarıyla Sarıca'ya destek olmuştu.