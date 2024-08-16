Karşıyaka Belediyesi, Örnekköy Geçici Köpek Bakım Evi'ne yaklaşan yangına karşı acil bir çağrıda bulundu. Yangının tüm müdahalelere rağmen bakımevine yaklaştığı belirtilirken, hayvanseverler, can dostlarının tahliyesi için yardıma çağrıldı.

Yangınla mücadelede ekipler sahada

Belediye yetkilileri, yangınla mücadele için tüm ekiplerinin sahada olduğunu ve şantiyeye yaklaşan yangına karşı yoğun bir çaba gösterdiklerini açıkladı. Ekiplerin desteklenmesi amacıyla su, kumanya ve ayran bağışlamak isteyen vatandaşların, bu yardımları Ana Hizmet Binası’na bırakabilecekleri duyuruldu.