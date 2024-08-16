İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkiinde başlayan orman yangını, arazi koşulları ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevlere havadan müdahale sürerken, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangının kontrol altına alınmasında yaşanan zorluklara dikkat çekti.

"Karadan müdahale zor, yangın büyüyor"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangın bölgesinde yaptığı açıklamalarda, yangının hızla büyüdüğünü ve karadan müdahalenin arazi şartları nedeniyle güçlükle gerçekleştirildiğini vurguladı. Başkan Önal, "Sancaklı Köyü, Doğançay'ın ve rezerv alanın arka tarafından yangın büyüyerek ilerliyor. İtfaiyenin bölgeye ulaşımı zor, bu yüzden yangına şu an helikopterlerle müdahale ediliyor. Ancak havadan müdahale yetersiz. Bu nedenle yangın büyüyor" dedi.

Havadan müdahale sürüyor

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması ve rüzgarın etkisiyle kuvvetini artırması endişeleri artırıyor. Bayraklı ilçesini de kapsayan yangına, havadan müdahale devam ederken, karadan müdahale zorlukları sürüyor. Başkan Önal, yangının kontrol altına alınması için daha fazla çaba gerektiğini belirtti.

Yangının hızla ilerlemesi ve yerleşim yerlerine yaklaşması, bölge halkında tedirginlik yaratıyor. Yangının ne kadar sürede kontrol altına alınabileceği konusunda net bir bilgi bulunmazken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Dün gece Yamanlar'da başlayan yangın, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen Bayraklı ve Çiğli ilçelerimize de sıçradı.

Yangının, ormanlarımız daha fazla yok olmadan, yerleşim yerleri zarar görmeden bir an evvel söndürülmesi için tüm ekiplerin mücadelesi sürüyor. pic.twitter.com/zbLiDHBzn7 — Karşıyaka Belediyesi (@karsiyaka_bel) August 16, 2024