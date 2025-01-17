Karşıyaka’da 27 Mayıs 2021’de meydana gelen trafik kazasında, ehliyetsiz Arzu Döş’ün kullandığı otomobil, 3 yaşındaki Emirhan Çoğalan’a çarparak ölümüne neden oldu. Mahkeme, sanıklara verilen cezaları ve gerekçelerini duyurdu.

Ehliyetsiz sürücü kazaya neden oldu

Ehliyetsiz Arzu Döş, manevra yaparken Emirhan Çoğalan’a çarptı ve çocuğu park halindeki bir otobüse sıkıştırdı. Kazada Emirhan hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltılar yapıldı

Kazanın ardından gözaltına alınan Arzu Döş, 44 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde hazırlanan bilirkişi raporu, Emirhan’ı da kusurlu buldu.

Mahkeme kararını verdi

Mahkeme, Arzu Döş’e 3 yıl 4 ay, İbrahim Dal’a ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Döş’ün ehliyetsiz araç kullanması ve trafik kurallarını ihlal etmesi cezaların gerekçeleri arasında yer aldı.

Yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

Mahkeme, Döş’ün pişmanlığına dair olumlu bir kanaat oluşmadığını belirterek, cezada erteleme yapmadı. İbrahim Dal ise aracını yaya kaldırımına park ettiği için trafik kurallarını ihlal etti.