İleri uca son iki sezonun gol kralı İshak Kurt'u transfer eden yönetim, aynı zamanda geçen sezon sakatlık yaşayan ve takımda sözleşmesi devam eden 33 yaşındaki Yasin Ozan'ı da kadroda tutmak istiyor. Ancak oyuncunun sağlık durumu ve performansı üzerinde belirsizlikler bulunuyor.

Sakatlık süreci ve performansı

Geçen sezon forma giydiği 19 maçta 9 gol atan deneyimli santrfor Yasin Ozan, 17 Şubat'ta oynanan Batman Petrolspor maçında çapraz bağlarından sakatlanarak sezonu erken kapatmak zorunda kalmıştı. Ameliyat olan Yasin'in iyileşme süreci devam ediyor ve sahalara dönüşü ligin ilk haftalarını bulacak.

Kadro planlaması

Geçen sezon takımda yer alan diğer santrforlar Adem Büyük devre arasında kadrodan ayrılmış, Fatih Taşdelen'in sözleşmesi ise sona ermişti. Bu durumda Karşıyaka, Yasin Ozan'ın durumuna göre hücum hattına ekstra takviye yapma kararı alacak.

Karar süreci

Yasin Ozan'ın sağlık durumu ve performansı üzerine önümüzdeki günlerde yönetimle görüşmeler yapılacak. Karşıyaka'nın hücum hattını güçlendirmek için ekstra takviyeler yapma olasılığı da değerlendirilecek. Bu süreçte oyuncunun sağlık ekibi tarafından verilecek raporlar ve teknik direktörün görüşleri de belirleyici olacak.