Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği ‘Yaz Spor Okulları’ büyük beğeni topladı. Modern tesislerde, uzman eğitmenler eşliğinde verilen kurslara 2 binden fazla çocuk katıldı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Sporla dolu bir yaz

Karşıyaka Belediyesi, tatil döneminde çocuk ve gençleri sporla buluşturmak için Yaz Spor Okulları'nı başlattı. Haziran sonunda başlayan program, voleybol, atletizm, temel hareket eğitimi, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, yüzme, kano, basketbol ve judo branşlarında kurslar içeriyor. 2 binden fazla kursiyerin katıldığı Yaz Okulları, 29 Ağustos'ta sona erecek ve ardından kış dönemi spor kursları başlayacak.

Başkan Ünsal’dan teşekkür ve davet

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yeni nesillerin sporla iç içe yetişmesini önemsiyoruz. Modern tesislerde, uzman eğitmenlerle gerçekleştirdiğimiz Yaz Okulları'nda çocuklarımız hem spor yeteneklerini geliştiriyor hem de sosyalleşiyor. Tüm katılımcılarımıza ve ailelerine teşekkür ediyor, kurslarımıza herkesi bekliyoruz” dedi.