Buluşmaya katılan Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Karşıyaka'da sporu yaşamın bir parçası haline getirmeye, her yaştan yurttaşımızla birlikte sağlıklı, güçlü ve mutlu bir kent için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Karşıyaka'nın 'Spor Kenti' kimliğini korumak ve geliştirmek amacıyla yıl boyunca çeşitli branşlarda kurslar ve etkinlikler gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, bu kez de vatandaşları 'Yaza Veda Yogası'nda buluşturdu. Yoga Kioo iş birliğinde, Ahmet Taner Kışlalı Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 7'den 77'ye her yaştan Karşıyakalı, birlikte nefes alıp güne pozitif enerjiyle başladı. Katılımcılar, profesyonel yoga eğitmenleri eşliğinde yapılan uygulamalarda hem bedenlerini esnetti hem de stres atarak doğanın enerjisiyle yenilendi.

Buluşmaya katılan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Hepiniz çok güzelsiniz, harika görünüyorsunuz. Karşıyaka Belediyesi olarak her vatandaşımıza ulaşmaya, dokunmaya çalışıyoruz çünkü biz sporu sadece bir aktivite değil, yaşam kültürü olarak görüyoruz. İlçemizin spor kenti kimliğini korumak ve geliştirmek için yıl boyunca her yaş grubuna hitap eden etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Her vatandaşımızın bedensel ve ruhsal açıdan dengeli, güçlü ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışıyoruz. Hep birlikte daha sağlıklı, daha güçlü bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.