Ergüllü'nün geniş tabanlı bir futbol şubesi oluşturmak için çaba sarf ettiği ve bu yıl belirlenecek teknik heyet ve kurulacak takımla hedefe ulaşmak için titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Son 7 sezondur 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da yeni yönetimle birlikte güçlü bir futbol şubesinin göreve gelmesi bekleniyor.
Yeşil-kırmızılı kulüpte yeni sezonda futbol şube yönetiminde:
- Başkan İlker Ergüllü
- Mustafa Karabağlı
- Gökhan Şensan
- Mehmet Yaya
- Rıdvan Gürgönül
- Mustafa Özçakar
- Metehan Taşova
- Bahri Ekmekçioğlu
yer alacak.
Bu güçlü yönetim kurulunun, Karşıyaka'yı hak ettiği yerlere taşıması ve kulübü başarıya ulaştırması bekleniyor.
Editör: Emir Çetintaş