Ergüllü'nün geniş tabanlı bir futbol şubesi oluşturmak için çaba sarf ettiği ve bu yıl belirlenecek teknik heyet ve kurulacak takımla hedefe ulaşmak için titiz bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Son 7 sezondur 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da yeni yönetimle birlikte güçlü bir futbol şubesinin göreve gelmesi bekleniyor.

Yeşil-kırmızılı kulüpte yeni sezonda futbol şube yönetiminde:

Başkan İlker Ergüllü

Mustafa Karabağlı

Gökhan Şensan

Mehmet Yaya

Rıdvan Gürgönül

Mustafa Özçakar

Metehan Taşova

Bahri Ekmekçioğlu

yer alacak.

Bu güçlü yönetim kurulunun, Karşıyaka'yı hak ettiği yerlere taşıması ve kulübü başarıya ulaştırması bekleniyor.