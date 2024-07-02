Geçen sezon görev yapan Korhan Özen'in istifası sonrası Karşıyaka, sportif direktörlük için Ahmet Akteke ile anlaştı. Yeşil-kırmızılı kulüp, bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Akteke, geçen sezon Turgutluspor'da çalıştıktan sonra Karaman FK'da iki sezon görev yaptı ve önceki sezon şampiyonluk yaşadı.

Basketbol altyapısı Mustafa Özçakar'a emanet

Karşıyaka'nın basketbol altyapı organizasyonu, Nazım Torbaoğlu yönetiminde Mustafa Özçakar'a emanet edildi. Özçakar'ın yardımcılığını Gürcan Güngören üstlenecek.