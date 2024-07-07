Karşıyaka'da Yeşil Doku Güçleniyor

Karşıyaka Belediyesi, Başkan Yıldız Ünsal’ın "daha yeşil ve yaşanabilir bir kent" vizyonu doğrultusunda, son üç ayda kendi kaynakları ve ekipleriyle iki yeni park inşa etti ve 10 parkta revizyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca yaklaşık bin adet fidanı toprakla buluşturdu. İmbatlı Mahallesi 1595 Sokak’ta kurulan 1140 metrekarelik park, çocukların ve ailelerin gözdesi oldu. 6088 Sokak’taki park ise tamamlanmak üzere. Başkan Ünsal, çalışmaların kendi atölyelerinde ve ekiplerince yapılmasının kaliteli ve tasarruflu hizmet sağladığını belirtti.

Yaşamı iyileştiren çalışmalar

Örnekköy, Zübeyde Hanım ve İnönü gibi mahallelerde 10 parkta kapsamlı revizyonlar yapıldı. 270 parkta çocuk oyun üniteleri, 140 parkta spor aletleri bakım ve onarımdan geçti. Basketbol ve futbol sahalarında tamirler yapıldı. Yeni parklara ve eski parklara toplamda 3,250 metrekare çim ekildi, 1,100 mevsimlik çiçek, 1,600 çalı ve sarmaşık dikildi. Yeşil dokuyu güçlendirmek amacıyla sokak, cadde ve parklara yaklaşık bin adet fidan dikildi. Sonbaharda ağaçlandırma çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceği açıklandı.

Kaliteli ve tasarruflu hizmet

Başkan Yıldız Ünsal, “Biz Karşıyakamızı her yönüyle çağdaş dünya şehirleri seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Parkları ve yeşil alanları da bu yolda başarıya ulaşmanın en önemli unsurları olarak görüyoruz. Hem mevcut parklarımızı yenilemek hem de ihtiyaç olan noktalara yeni parklar kazandırmak için yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm işçiliği kendi ekiplerimizle gerçekleştirerek hem kaliteli hem de tasarruflu şekilde hizmet üretiyoruz. Parklarıyla, yeşil alanlarıyla, ağaçlarıyla, çiçekleriyle kentimizi güzelleştirmeye ve yaşamı iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yıldız Ünsal kimdir?

B. Yıldız Ünsal, 1967 yılında İzmir’de doğdu. Karşıyaka’da yetişti ve tüm hayatını İzmir’de sürdürdü. Yüksek lisansı dahil tüm öğrenimini İzmir’de tamamlayan Ünsal, uzun yıllara dayanan iş yaşamının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunda görev aldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yönetiminde yer alan ilk kadın oldu. Eşi Altan Ünsal ile evliliğinde 32 yılı geride bırakan Ünsal’ın iki oğlu bulunuyor.

İlköğrenimini Karşıyaka Ankara İlkokulu’nda tamamlayan B. Yıldız Ünsal ortaokul ve lise eğitimini İzmir Amerikan Kız Lisesi’nde aldı. Sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans ve Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İyi derecede İngilizce bilen Ünsal’ın ayrıca Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden lisans derecesi bulunuyor. İş yaşamına 1988 yılında başlayan Yıldız Ünsal, 1999-2013 yılları arasında ise, kendi kurduğu gıda üretimi ve ticareti şirketinde yöneticilik yaparak başarılı adımlar attı. Bu süreçte iş dünyasında itibarlı bir yer edinen Ünsal, şehrin ticaret ve sanayi odalarında da aktif görev aldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda meclis üyeliği ve İzmir Ticaret Odası’nda yöneticilik görevlerinde bulunan Ünsal, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yönetiminde yer alan ilk kadın oldu.

Kuşaklardır Karşıyaka’da yaşayan bir ailenin mensubu olarak yetişen B. Yıldız Ünsal, büyük Karşıyaka ailesinin içinde de hep aktif oldu. Gençlik yıllarında Karşıyaka Spor Kulübü’nde basketbol oynadı. Sonraki yıllarda yöneticilik yapmakta dahil kulüp ile ilişkisini hiç kesmedi.