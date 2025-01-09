Karşıyaka Belediyesi, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Attilâ İlhan’ı 100. doğum yılında anmak amacıyla 2025 yılını "Attilâ İlhan Kültür Sanat Yılı" olarak kabul etti. İlhan’ın yaşamının bir bölümünü geçirdiği Karşıyaka, düzenlenecek etkinliklerle onun anısını yaşatmayı hedefliyor. Etkinlikler, 10 Ocak'ta düzenlenecek “Karşıyaka’nın İskeleleri ve Attilâ İlhan’ın Mahur Bestesi” başlıklı söyleşi ile başlayacak. Başkan Yıldız Ünsal, "Edebiyat ve şiir dünyamızın ölümsüz kaptanını 100. doğum yılında özlemle anıyor, yıl boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

İlk etkinlik söyleşi ile başlayacak

Attilâ İlhan’ın hayatı ve eserleri üzerine çeşitli etkinlikler yapılacak. İlk olarak 10 Ocak'ta Çatı Bostanlı’da saat 19:30'da gerçekleştirilecek olan söyleşide, Muzaffer Ayhan Kara, "Karşıyaka’nın İskeleleri ve Attilâ İlhan’ın Mahur Bestesi"ni ele alacak. Etkinlik, tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Yıl boyunca çeşitli etkinlikler

21 Mart'ta gerçekleştirilecek geniş katılımlı şiir buluşmasının yanı sıra, Haziran ayında Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından düzenlenecek olan sempozyumların İzmir ayağı Karşıyaka’da yapılacak. Ayrıca, Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), şairin eserlerinden senfonik bir konser verecek. Karşıyaka’da, Attilâ İlhan için özel bir köşe ile "Yolu Karşıyaka’dan Geçen Sanatçılar" adlı sergi de düzenlenecek. Yıl boyunca düzenlenecek diğer kültür ve sanat etkinliklerine dair güncel bilgilere Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

“Eserleriyle aramızda yaşamaya devam ediyor”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Attilâ İlhan’ın Türkiye’nin aydınlanma mücadelesine katkı sunmuş büyük bir değer olduğunu belirterek, “Karşıyaka, Attilâ İlhan’ı eserleri, büstü, rölyefi ve adını taşıyan sokağıyla yaşatıyor. Onun sanat mirasını geleceğe taşımak için 2025’i 'Attilâ İlhan Kültür Sanat Yılı' olarak kabul ettik. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle sevgi ve saygımızı göstereceğiz. Hep birlikte ‘İyi ki doğdun Attilâ İlhan’ diyeceğiz” dedi.