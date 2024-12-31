Karşıyaka Belediyesi, 2025’e sayılı günler kala anaokulları ve hizmet tesislerinde düzenlediği yılbaşı etkinlikleriyle tüm ilçe halkını bir araya getirdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın da katıldığı etkinliklerde, 7’den 70’e herkes neşeli anlar yaşarken, yeni yılın heyecanı ve umutları paylaşıldı. Başkan Ünsal, Filizler Anaokulu’nu ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti ve 2024’ü uğurlarken “Yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Miniklerden Başkan Ünsal’a sürpriz hediye

Belediyeye bağlı birçok anaokulunda düzenlenen etkinliklerde, çocuklara yönelik eğlenceler dikkat çekti. Alp Abi Stand Up Show ve maskot gösterileri çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Filizler Anaokulu’nu ziyaret eden Başkan Ünsal, miniklerin sevgi dolu karşılaması ve el emeği hediyeleriyle duygusal anlar yaşadı. Etkinliklerde pasta kesildi, şarkılar söylendi ve danslar edildi.

Herkes yılbaşı coşkusunu paylaştı

Karşıyaka Belediyesi’nin Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nde düzenlenen kutlamalarda, çocuk korosu yılbaşı şarkılarıyla etkinliğe renk kattı. Öğrenciler ve veliler, müzik, oyun ve yarışmalarla keyifli bir gün geçirdi. Gündüz Yaşam Merkezi ve Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde de ileri yaştaki Karşıyakalılar, yeni yıl coşkusunu müzik ve danslarla kutladı. 2025’e dair umutlar tazelendi ve sağlıklı bir yıl beklentisi dile getirildi.

Başkan Ünsal’dan yeni yıl mesajı

Başkan Yıldız Ünsal, “2024 zor bir yıldı, ama birlikte üstesinden geldik. 2025’in sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Karşıyakamızın her yaş grubundaki insanlarının neşesi ve enerjisiyle daha güzel bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.