Karşıyaka'da Yüzük Sembolü Yeniden Yerine Konuldu

Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nın yanında bulunan ve sembol haline gelen yüzük heykelini, Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın talimatlarıyla tekrar imal ederek yerine yerleştirdi. Yıldız Ünsal, yüzüğün Karşıyaka için önemli bir sembol olduğunu vurgulayarak, yeni evli çiftlerin mutlu anlarını süslemeye devam edeceğini belirtti.

Yüzüğün yeniden hayata geçirilmesi

Karşıyaka Belediyesi'nin kendi atölyesinde, kendi personeli tarafından demir ve metal kullanılarak tamamen sıfırdan hazırlanan yüzük heykeli, 15 gün içinde tamamlanarak Nikah Sarayı'nın girişine yerleştirildi. Bu sembolün, binlerce çiftin mutlu günlerine tanıklık ettiği ve Karşıyaka'nın simgesi haline geldiği ifade edildi.

Başkan Ünsal'ın açıklamaları

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yüzüğün kentin önemli bir sembolü olduğunu ve bu sembolü yaşatmayı amaçladıklarını belirterek, belediye atölyelerinde yapılan özverili çalışmalar sonucunda yüzüğü yeniden hayata geçirdiklerini söyledi. Ünsal, yüzüğün, yeni evli çiftlerin en güzel anılarını süslemeye devam edeceğini ve Karşıyaka için önemli bir kültürel miras olduğunu ifade etti.