Karşıyaka Spor Kulübü, tarihinin en zor mali dönemlerinden geçerken, futbol takımının içinde bulunduğu durum taraftarları endişelendiriyor. TFF 3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren takım, sponsor ve finansal destek sorunları nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya.

Tek başına mücadele

Sezon başında Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan’ın davetiyle yönetime dönen Ayhan Gültekin, Şensan’ın 29 Ekim’de ani vefatı sonrası yalnız kaldı. Şensan’ın kaybı sonrası yönetimden birçok kişi istifa ederken, aralık ayında yapılan olağanüstü kongrelerde yeni yönetim listesi oluşturulsa da, hala imza yetkisi alınamadı.

“Şimdi sahip çıkma zamanı” kampanyası

Ayhan Gültekin, futbol takımını ayakta tutabilmek için 1 milyon TL bağış yaparak, kulübe toplamda 6.5 milyon TL’lik kaynak sağladı. Kulübün maddi krizden çıkabilmesi ve futbolcuların ödemelerinin yapılabilmesi için “Şimdi sahip çıkma zamanı” kampanyasını başlatan Gültekin, camiaya şu çağrıyı yaptı:

“Bugün değilse ne zaman? Başka Karşıyaka yok, gelin el ele vererek kulübümüze sahip çıkalım.”

Futbolcuların durumu belirsiz

Kulübün içinde bulunduğu kaos, futbolcuları da etkiliyor. Alacaklarını tahsil edemeyen 4 futbolcu, serbest kalmak için TFF’ye başvurdu. Bunun yanı sıra toplam 13 oyuncunun ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Play-Off mücadelesine devam edebilecek mi?

Sezonun ilk yarısında 8 maçta 7 galibiyet alarak lider olan Karşıyaka, yaşanan kriz sonrası düşüşe geçerek devreyi Play-Off hattında 3. sırada tamamladı. Ancak mevcut mali sorunlar çözülmediği takdirde, takımın Play-Off mücadelesine nasıl devam edeceği belirsizliğini koruyor.