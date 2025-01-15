Karşıyaka Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Zübeyde Hanım’ın Mutfağı” sergisi, İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sergi, Şubat ayı sonuna kadar uzatıldı.

Zübeyde Hanım’ın Mutfağı sergisi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yılı anısına, Kasım ayında ziyarete açılan “Zübeyde Hanım’ın Mutfağı” sergisi, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan sofra kültürüne ışık tutuyor. Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde düzenlenen ve Zübeyde Hanım’ın mutfağından ilham alınarak hazırlanan bu sergi, haftanın her günü ziyaretçilere kapılarını açıyor.

“Çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bekliyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, serginin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, özellikle sömestir tatilindeki çocuklar ve aileler için önemli bir kültürel etkinlik olduğunu vurguladı. Ünsal, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt kabrinin bulunduğu Karşıyaka’da bu sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz” dedi.

Selanik’teki mutfak yeniden hayat buldu

Sergide, Atatürk’ün çocukluğunu geçirdiği Selanik’teki evin mutfağı titizlikle yeniden tasarlandı. Latife Hanım Köşkü’ne ait mutfak eşyalarının yanı sıra, dönemin yemek tarifleri, aile sofraları ve sofra düzeni gibi detaylar da sergileniyor. 19. yüzyıla ait gümüş kaşık çatal takımları, bakır tencereler ve kadın dergilerinden derlenen tariflerle, ziyaretçiler nostaljik bir yolculuğa çıkıyor.

Sergi, Şubat ayı sonuna kadar haftanın her günü 11.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Grup ziyaretleri için 0 (232) 399 40 86 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.