İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy Geçici Köpek Bakım Evi'ndeki hayvanların tahliye çalışmalarına başladı. İlçe belediyeleriyle koordineli hareket eden ekipler, bakım evlerinden tahliye edilen hayvanların sağlık kontrolleri sonrasında yeni bakım evlerine sevkini sağlıyor.

Sağlık kontrolleri takip ediliyor

Ekipler, teyakkuza geçmiş durumda ve çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması dileğiyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, tahliye edilen hayvanların sağlık durumlarını yakından takip ediyor. Belediyenin geçmiş olsun mesajı ile birlikte, hayvanların güvenli bir şekilde bakımlarının sağlandığı belirtiliyor..