İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Yamanlar bölgesinde devam eden orman yangınına ilişkin rüzgar koşullarında olumlu gelişmeler yaşanıyor. Dün saatte 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar, yangının ilerlemesini zorlaştırmıştı. Ancak, bugün rüzgarın şiddeti belirgin şekilde azaldı.

Rüzgarın şiddeti ve hava durumu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, yangın bölgesinde rüzgarın hızı bugün saatte 35-45 kilometre arasında seyrediyor. Hava sıcaklığı öğlen saat 12.00’ye kadar 33 derece, nem oranı ise yüzde 25-34 arasında bekleniyor.

Saat 12.00 ile 15.00 arasında hava sıcaklığının 36 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu saatlerde rüzgarın kuzey-kuzeydoğudan saatte 45-55 kilometre hızda eseceği öngörülüyor. Nem oranının ise yüzde 20-23 arasında kalması bekleniyor.

Akşam saatlerinde daha da düşecek

Akşam saat 21.00 itibariyle, rüzgarın hızının saatte 30-40 kilometreye düşmesi öngörülüyor.