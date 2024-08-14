Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda dün saat 21.45'te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Havanın kararması nedeniyle alevlere havadan müdahale edilemezken; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 25 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 6 yer ekibi ile gece boyu yangına karadan müdahale edildi. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte 3 helikopter de çalışmalara katıldı. Havadan ve karadan müdahaleyle alevler bugün saat 19.15 itibariyle kontrol altına alındı.