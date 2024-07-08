TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Karşıyaka yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişime gitti. Yeşil-kırmızılı takımdan ayrılan 12'nci futbolcu Hakan Erçelik oldu.

Geçen sezon İzmir temsilcisinde 24 lig, 2 kupa maçına çıkıp 1 kez rakip fileleri sarsan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 1'inci Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Karşıyaka'yı çalıştıran Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, eski öğrencisini yeni kulübüne götürdü.

Geçen hafta Adnan Emir, Barış, Batuhan, Bilal, Emre Keleşoğlu, Erdem, Erdinç, Fatih Taşdelen, Haydar, Mehmet ve Şeref'le yollarını ayıran Karşıyaka, Hakan'ın da gidişiyle 12 oyuncusuyla yollarını ayırmış oldu. Yeşil-kırmızılılar dış transferde şimdiye kadar Metin Peker, İshak Kurt ve Ali Sinan Gayla ile anlaşarak 3 takviye gerçekleştirdi.