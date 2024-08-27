TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Karşıyaka'da, geçen sezondan takımda kalan tecrübeli isimlerden Cenk Ahmet Alkılıç, bu sezon da önemli bir rol üstlenecek. Geçen sezon 1'inci Lig ekibi Boluspor'dan transfer edilen ve kaleci Hakan Canbazoğlu'yla birlikte kadronun en yaşlı oyuncuları arasında yer alan 36 yaşındaki Cenk Ahmet, bu sezon da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olacak. Geçen sezon orta sahanın sağında oynayan tecrübeli oyuncu, bu sezon bu bölgeye Ali Sinan Gayla'nın transfer edilmesiyle birlikte savunmanın sağında görev yapacak.

Cenk Ahmet Alkılıç, kariyerinde Süper Lig'de Rizespor, Erciyesspor, Başakşehir, Alanyaspor ve Erzurumspor gibi takımlarda forma giydi. Geçen sezon Karşıyaka formasıyla 21 maçta 4 gol atan Cenk Ahmet, futbolculuk kariyerinde babası Bülent Alkılıç'ın izinden gidiyor. Babası, 1987-1988 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı giymişti. Cenk Ahmet, babasının futbol oynadığı dönemde Karşıyaka'da doğdu ve yıllar sonra doğduğu şehirde aynı formayı terletme fırsatını buldu.