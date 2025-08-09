Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılına özel “Cumhuriyet’in Adımları” temasıyla ücretsiz salon dansları kursu başlatıyor. Eylül ayında başlayacak kurs, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek vals gösterisiyle sona erecek. Kursa 15 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar katılabilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kurs Merkezi’nde hafta içi her gün 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcılar dansın estetiğini ve ritmini öğrenirken, Cumhuriyet coşkusunu da birlikte yaşayacak. Çift olarak ya da bireysel katılım mümkün; bireysel katılanlar kurs sürecinde dans partneri bulabilecek.

Kayıtlar 11-27 Ağustos tarihleri arasında Bahçelievler Katlı Pazar Yeri üst katındaki kurs merkezinde yapılacak. Detaylı bilgi ve kayıt için 0 232 365 69 12 numaralı telefon aranabilir.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Cumhuriyetimizin 102. yılını dans ve müzikle kutlayacağız. Bu anlamlı kursa 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Birlik ve coşku içinde Cumhuriyet değerlerimizi hep birlikte yaşatacağız” dedi.

Bu kurs, Karşıyaka Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki fark yaratan projelerinden biri olarak, hem dans sevgisini yaymayı hem de toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirmeyi hedefliyor.