Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda İzmir derbisinde lider Papara Göztepe’ye konuk olan ve 3-1 mağlup olan zirve takipçisi İnfo Yatırım Karşıyaka, voleybol şube yönetimi aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sultanlar Ligi hedeflerinden sapmadıklarını belirten yeşil-kırmızılılar, takımın uyum sürecinde olduğunu ve eksiklerini görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Göztepe ile oynadığımız karşılaşmada rakibimize 3-1’lik skorla mağlup olduk. Öncelikle Göztepe’yi centilmence mücadelesi için tebrik ediyoruz.

Sahada beklentimizin altında kaldığımız bir maç oynadık. Yeni transferlerimizin takıma uyum sağlaması ve oyuncularımızın birlikte daha fazla süre alarak birbirlerini daha iyi tanımaları için zamana ihtiyacımız var.

Hedef Sultanlar Ligi

Bu karşılaşmanın sıralamadaki konumumuza belirleyici bir etkisi olmaması nedeniyle, oyun anlamında eksiklerimizi görme fırsatı bulduğumuz bir maç oldu. Asıl hedefimiz play-off etabına yükselip final oynayarak Sultanlar Ligi’ne çıkmaktır. Bu doğrultuda kararlılıkla çalışmaya ve mücadelemize devam edeceğiz.

Bu yola birlikte çıktığımız teknik ekibimize ve oyuncularımıza olan inancımızla taraftarlarımızın desteğiyle yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.

"Yüksel Karşıyaka!"

İnfo Yatırım Karşıyaka, sezonun geri kalanında play-off etabına yükselerek Sultanlar Ligi’ne çıkmayı hedeflerken, camianın ve taraftarların desteğiyle yollarına devam edeceklerini vurguladı.