Karşıyaka Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla bir adım daha attı. Vecdi Altay Çocuk Kulübü’nde 7-14 yaş grubuna yönelik ücretsiz "Yaz Okulu" düzenlenecek. Program, 6-9 Ağustos tarihleri arasında başvuru almaya başlayacak.

Vecdi Altay Çocuk Kulübü, ilköğretim çağındaki öğrencilere yıl boyunca sunduğu ücretsiz kurs hizmetlerine yaz tatilinde bir yenisini ekliyor. 2024-2025 Eğitim Yılı öncesinde çocukların hazırlığını destekleyecek olan bu programda, Türkçe, İngilizce, resim ve matematik dersleri verilecek. Yaz Okulu, 12 Ağustos'tan 6 Eylül'e kadar Çarşı Kültür Merkezi'ndeki kulüpte gerçekleştirilecek. Dersler, alanında uzman öğretmenler tarafından verilecek ve çocukların temel bilgilerini tazelemesi sağlanacak.

Başvuru ve kayıt bilgileri

Başvurular, 6-9 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek ve kayıt için detaylı bilgi 0232 3641428 numaralı telefondan alınabilir. Programa katılmak isteyenlerin, başvurularını zamanında yapmaları gerektiği vurgulanıyor.

“Eğitime büyük önem veriyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, eğitimde fırsat eşitliğine verdikleri önemi dile getirerek, “Çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliği hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde düzenleyeceğimiz Yaz Okulu’nun, tatilde olan çocuklarımıza yeni eğitim yılı öncesinde büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ailelerimizin başvurularını bekliyoruz” dedi.