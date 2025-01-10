Karşıyaka Belediyesi'nin mutfak kültürüne katkı sağlamak amacıyla kurduğu Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, önemli bir başarıya daha imza attı. Merkezde eğitim gören Gürol Erdoğan, gastronomi alanındaki hayalini gerçeğe dönüştürerek, Avrupa'nın en prestijli mutfak okullarından birinde eğitim almak için İtalya’ya gitmeye hak kazandı.

Kendi işletmesini kurdu, İtalya'dan burs kazandı

Mutfak sanatlarına olan ilgisi nedeniyle yıllarca kurumsal iletişim sektöründe çalıştıktan sonra Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’ne katılan Gürol Erdoğan, burada aldığı eğitimlerle gastronomi alanında kendini geliştirdi. Erdoğan, eğitimlerin ardından kendi mutfak işletmesini kurdu ve Avrupa'nın sayılı mutfak okullarından İtalya'daki ALMA-Scuola Internazionale di Cucina’dan hem kabul hem de yüzde 25 burs kazandı.

Başarıya ulaşan bir eğitim modeli

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde eğitim alan bir kursiyerimizin İtalya'dan burs kazanması, merkezimizin başarısını taçlandıran önemli bir adım oldu. Bu merkez yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bireylerin kariyerlerine yön verecek fırsatlar sunuyor. Gelecekte daha birçok başarı hikayesine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Gürol Erdoğan: "Bu merkez hayatımı değiştirdi"

Gürol Erdoğan, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nin hayatını değiştiren bir deneyim olduğunu belirterek, “Bu merkezde aldığım eğitimlerle gastronomi dünyasında çok önemli adımlar attım. İtalyan mutfağını yerinde öğrenmek için bu fırsatı değerlendirmek istedim. İtalya’da aldığım eğitimle İzmir'de İtalyan mutfağını temsil etmeyi amaçlıyorum” dedi.

Karşıyaka’dan dünya sahnesine

Gürol Erdoğan’ın başarı öyküsü, Karşıyaka’dan dünyaya açılan yeni bir başarı yolculuğunun başlangıcı oldu. Erdoğan, İtalya'da bir yıl sürecek eğitim ve staj programı ile gastronomi alanındaki bilgi ve becerilerini daha da ileriye taşıyacak.